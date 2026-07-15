Двое мужчин избили подростка в подмосковном Подольске за отказ купить им выпивку

Двое мужчин избили 17-летнего подростка на Юбилейной улице в подмосковном Подольске за то, что он отказался им покупать алкоголь.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— К несовершеннолетнему 2009 года рождения подошли двое граждан, находившихся в состоянии опьянения, и попросили приобрести для них спиртное. Получив отказ, они нанесли подростку телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленников. По факту произошедшего полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии российскому законодательству.

Ранее стало известно, что подростки в возрасте от 14 до 17 лет в подмосковном Красногорске пристают к прохожим возле магазинов в жилом комплексе «Изумрудные Холмы» с просьбами купить им алкоголь. На тех, кто отказывает, они нападают.