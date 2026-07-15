Врач-косметолог, у которой на операции умерла пациентка, частично признала вину

Врач-косметолог Светлана Цупор, у которой в апреле этого года во время операции по подтяжке кожи скоропостижно скончалась пациентка, на процессе в Тверском суде столицы частично признала вину.

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Медик заявила, что действительно работала без лицензии. Согласно фабуле обвинения, она не прошла подготовке по специальности «пластическая хирургия», а значит, не могла проводить брахиопластику. В результате у 38-летней женщины произошла нетипичная реакция на обезболивающий препарат, и она умерла.

Вместе с тем, Цупор заявила, что ее действия не могли привести к смерти пациентки. Она считает, что ввела дозу препарата, не превышающую допустимую для человека со здоровым сердцем.

Светлана Цупор обвиняется в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека.