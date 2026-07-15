На российской АЗС произошла стрельба

В Челябинске на автозаправочной станции (АЗС) произошла стрельба. Об этом сообщает 74.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

По данным издания, на АЗС на улице Луценко один из автовладельцев произвел выстрел в другого водителя из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Конфликт произошел после того, как злоумышленнику сказали встать в общую очередь, а он не захотел этого делать. В результате пуля попала пострадавшему в живот. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина.

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