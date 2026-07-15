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На российской АЗС произошла стрельба

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В Челябинске на автозаправочной станции (АЗС) произошла стрельба. Об этом сообщает 74.ru.

На российской АЗС произошла стрельба
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Возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

По данным издания, на АЗС на улице Луценко один из автовладельцев произвел выстрел в другого водителя из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Конфликт произошел после того, как злоумышленнику сказали встать в общую очередь, а он не захотел этого делать. В результате пуля попала пострадавшему в живот. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина.

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Ранее сообщалось, что россиянин решил нажиться на топливном кризисе и тайком продал тонны бензина.