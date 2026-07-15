Турагента Хатуну Аташян оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский городской суд оставил в силе решение о заключении под стражу турагента Хатуну Аташян, обвиняемую в трех эпизодах мошенничества с турпоездками блогеров. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Суд оставил в силе постановление Хамовнического суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хатуны Аташян сроком до 3 августа. Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест оставлено без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее бывший адвокат обвиняемой Валерий Саркисов сообщал ТАСС, что Аташян возместила трем потерпевшим блогерам материальный ущерб в размере порядка 800 тыс. рублей. Она признала вину в совершении трех эпизодов мошенничества в крупном и в значительном размерах (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ) и пояснила, что не хотела никого обманывать, но в связи с конфликтом на Ближнем Востоке отели, с которыми она сотрудничала, стали отменять брони и ей пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих.