Мужчина подал жалобу на приставов из-за их бездействия по поводу розыска дочери

Бизнесмен из Москвы Дмитрий Самохвалов обратился с жалобой на подмосковных приставов в прокуратуру региона. Мужчина указал, что из-за их бездействия он может потерять свою дочь, которую его сожительница увезла в Финляндию.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщил «Коммерсантъ».

— Жалоба столичного предпринимателя Дмитрия Самохвалова была зарегистрирована в прокуратуре Мособласти 13 июля. Параллельно он вместе с адвокатами готовит обращение в СКР. В обращении речь идет о халатности судебных приставов, которая может привести к потере отцом и государством несовершеннолетнего ребенка, — говорится в материале.

Женщина является гражданкой Украины. В 2020 году она сбежала от мужчины, забрав их общую дочь. Женщина отправилась в Красногорск, а уже оттуда перебралась в Финляндию. В 2024-м Красногорский городской суд установил, что она вывезла ребенка за границу без согласия отца, тем самым нарушив право девочки на проживание и воспитание в семье. По решению инстанции женщину заочно обязали вернуть дочь отцу. Однако она этого не сделала. В свою очередь приставы не начали розыск девочки и ее матери.

Ранее россиянин увез на Кипр малолетнюю дочь и затем не вернул ее матери. Его жена обратилась в суд, но он не явился ни на одно заседание. Подробности этой истории — в материале «Вечерней Москвы».