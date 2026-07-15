Пьяный мужчина угрожал пистолетом бригаде скорой помощи в подмосковном Талдоме

Пьяный мужчина угрожал пневматическим пистолетом врачам, приехавшим к пенсионерке в одно из СНТ в подмосковном Талдоме.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Незамедлительно прибывшими на место полицейскими установлено, что медики приехали на вызов к 80-летней женщине в одно из местных СНТ. По приезду их встретил ее 44-летний родственник в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нецензурно высказывался в адрес врачей, угрожал предметом, конструктивно схожим с пистолетом, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Силовики задержали мужчину и возбудили уголовное дело. По решению суда его отпустили под подписку о невыезде.

В начале июня другой мужчина угрожал плоскогубцами и канцелярским ножом медикам около Привокзальной площади в Зеленограде. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы задержали мужчину. Он объяснил свое поведение тем, что по ошибке подумал, что врачи могут причинить ему вред.