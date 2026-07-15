Мужчина в Подмосковье задержан за угрозы пистолетом медикам скорой помощи

Полицейские в Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего медикам скорой помощи пневматическим пистолетом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«От фельдшера бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение об агрессивном поведении мужчины. Незамедлительно прибывшими на место полицейскими установлено, что медики приехали на вызов к 80-летней женщине в одно из местных СНТ. По приезде их встретил ее 44-летний родственник в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нецензурно высказывался в адрес врачей, угрожал предметом, конструктивно схожим с пистолетом. Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, оружие изъято», – сказала собеседница агентства.

Как показала баллистическая экспертиза, изъятое является пневматическим пистолетом и к огнестрельному оружию не относится. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Фигурант находится под подпиской о невыезде.