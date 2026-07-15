Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Трабера по делу об организации убийства

Московский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты миллиардера Ильи Трабера об освобождении из СИЗО. Мужчина обвиняется в организации заказного убийства бизнесмена Александра Петрова.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщил корреспондент из зала суда.

— Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО миллиардера Илью Трабера по делу об организации заказного убийства, — пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на журналиста.

Обвиняемого заключили под стражу 17 июня. Вместе с Трабером арестовали еще одного фигуранта дела Алисултана Надирбегова.

Бизнесмена Петрова застрелили осенью 2020 года в его доме под Выборгом. Предприниматель дал показания на Трабера в ходе допроса по делу бывшего председателя комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Александра Болучевского. Это могло стать мотивом для его убийства. Почему Петрова называли «хозяином Выборга» и как Трабер стал одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга — в материале «Вечерней Москвы».