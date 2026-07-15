Дипломаты занимаются ситуацией с задержанием россиян в соборе Святой Софии

Генконсульство РФ в Стамбуле выясняет обстоятельства задержания россиян в соборе Святой Софии (Айя-София). Пока информации по данному случаю нет, сообщает ТАСС.

Сейчас вопросом вплотную занимаются дипломаты. Источники агентства в полиции подтвердили факт инцидента. Власти провинции и миграционное управление на запрос не ответили.

Ряд российских СМИ чуть раньше писал, что двое наших граждан были задержаны 13 июля в Айя-Софии за чтение Библии. В итоге на них составили протокол с подозрением на «разжигании ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения».

Ранее сообщалось, что в Японии за неделю более четырех тысяч человек попали в больницу с тепловыми ударами.