В Краснодаре воры грабили элитные дома с помощью альпинистского снаряжения

В Краснодаре задержали группу квартирных воров, которые лазали по фасадам домов премиум-класса с помощью снаряжения для штурма горных вершин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Трое приезжих из других регионов (двое из них ранее судимы) подозреваются в серии квартирных краж. Они приехали в Краснодар и начали готовить преступления.

Злоумышленники выбирали дома премиум-класса, где не было пропускного режима. Искали квартиры на верхних этажах, балконы которых не просматривались камерами и не освещались фонарями. Следили, в каких квартирах вечером горит свет, и продумывали пути отхода.

К домам подозреваемые подъезжали на электросамокатах, скрывая лица кепками. Один наблюдал за обстановкой, а двое других с помощью альпинистского снаряжения перебирались с общих балконов по фасаду к окнам квартир, взламывали их и похищали деньги и ценности.

На счету группы - 9 попыток краж, 7 из них удачных. Общий ущерб - более 3,7 млн рублей.

Во время последней попытки их задержали полицейские при помощи Росгвардии. У задержанных изъяли альпинистское снаряжение, инструменты для взлома, рации, часть похищенных денег и имущества.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.