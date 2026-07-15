Прикурившая от Вечного огня россиянка получила полгода колонии-поселения

Жительницу Кургана приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.

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Курганский областной суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Помимо основного наказания, ей назначено дополнительное ограничение: в течение одного года она не сможет заниматься деятельностью, связанной с участием в публично-массовых мероприятиях.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в марте. По данным суда, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она прикурила сигарету от пламени Вечного огня, после чего бросила окурок обратно в огонь.