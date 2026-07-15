Появились подробности о задержанных в Стамбуле за чтение Библии россиянах

Супружескую пару из России, задержанную накануне в соборе Святой Софии (Айя-София) за чтение Священного Писания, поместили в изолятор для иностранцев перед выдворением из страны.

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Об этом рассказал 32-летний Игорь, пишет «Осторожно, новости».

По словам мужчины, он прилетели с супругой Викторией на отдых из Москвы и решили осмотреть достопримечательность. Когда Игорь достал книгу внутри здания, работающего как мечеть, супругов окружили сотрудники полиции, вывели на улицу и доставили в участок района Фатих.

Россиянин рассказал, что их с супругой разлучили, они давно ничего не ели и очень плохо себя чувствуют.

Сейчас их перевели в центр содержания иностранцев в районе Арнавуткёй.

Согласно турецким правилам, административное задержание не может превышать шести месяцев, однако этот срок продлевается еще на полгода, если депортацию невозможно завершить из-за отсутствия документов или несотрудничества иностранца.

Судьбой задержанных занимается Генеральное консульство России в Стамбуле.

Россиян задержала полиция за чтение Библии в Турции

В пресс-службе посольства РФ уточнили, что дипломаты поддерживают связь с адвокатом пары. Супругов подозревают в нарушении статьи 216 УК Турции («разжигание ненависти или вражды»).

Ранее сообщалось, что в Стамбуле разгорается скандал вокруг задержания двух российских туристов, которые решили ознакомиться с одной из главных достопримечательностей города — собором Святой Софии.