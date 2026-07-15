В Чехове задержали жителя Подольска с 28 свертками с N-метилэфедроном

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Чехове жителя Подольска и нашли у него 28 свертков с N-метилэфедроном.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— Во время патрулирования автоэкипаж Росгвардии обратил внимание на молодого человека, выходившего из лесного массива. Заметив стражей правопорядка, он явно занервничал и попытался скрыться. В ходе беседы 26-летний житель Подольска признался, что имеет при себе запрещенные вещества, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Экспертиза показала, что у мужчины было около 15 граммов наркотиков. Он планировал сбыть вещества с помощью закладок. В отношении жителя Подольска завели уголовное дело.

Ранее в Солнечногорске вынесли приговор колумбийцу-закладчику. Иностранца отправили за решетку на 10,5 года. Мужчина попался силовикам в июле прошлого года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.