Удар молнии вызвал пожар на складе сена в российском регионе

В Курганской области грозовой разряд уничтожил 100 рулонов сена на складе в деревне Рачеевка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Сообщается, что в Целинном округе во время грозы произошел крупный пожар. Молния ударила прямо в один из тюков на сельском складе, после чего сухое сено мгновенно вспыхнуло.

Очевидцем происшествия стал работник предприятия. Он незамедлительно вызвал пожарных и вместе с коллегами начал экстренно создавать противопожарный разрыв между горящими рулонами, чтобы локализовать пламя.

Благодаря оперативным совместным действиям сотрудников МЧС России, муниципальной пожарной охраны и неравнодушных граждан удалось остановить распространение огня.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В ликвидации стихии были задействованы пять спасателей и две единицы техники. Итогом работы стали серьезные потери: огонь успел уничтожить около 100 рулонов сухой травы, однако еще 200 тюков огнеборцам удалось отстоять.

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