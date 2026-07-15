В Калужской области мужчину осудили за жестокое убийство своей собаки

Житель Боровска Калужской области осужден за жестокое обращение с собакой.

Мужчина садистски убил животное, нанеся ему не менее 15 ударов ножом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В городе Боровске осужден местный житель за жестокое обращение с собакой с применением садистских методов, повлекшее ее гибель. <...> Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года, которое после вступления приговора в законную силу осужденный будет отбывать в исправительном центре, где должен содержаться все это время", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в марте 2026 года хозяин собаки породы борадор вывел животное на улицу и нанес не менее 15 ударов ножом по шее, туловищу и конечностям животного.

"Даже убедившись, что собака мертва, продолжал наносить ей удары ножом. После этого, оставив труп животного на обочине дороги, подсудимый ушел", - отметили в пресс-службе ведомства.

Причиной расправы над собакой стало то, что годовалый питомец грыз мебель в доме.

Также сообщается, что прокуратура будет обжаловать решение суда в апелляционном порядке.