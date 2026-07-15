Российский школьник прикоснулся к водосточной трубе и погиб

Трагический инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска. Десятилетний мальчик гулял на улице и дотронулся до металлической водосточной трубы.

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Мальчика мгновенно ударило электрическим разрядом. От полученной электротравмы школьник скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По факту гибели ребенка следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время специалисты устанавливают, как именно металлическая конструкция оказалась под напряжением, и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в лесном массиве неподалеку от поселка Ола в Магаданской обнаружено тело 61-летнего мужчины. Россиянин тяжело переживал разрыв с супругой и несколько дней назад уехал на окраину леса, где начал выпивать.