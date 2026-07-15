В Москве задержали двух молодых людей за обналичивание двух миллионов рублей

Силовики задержали в Москве 20-летнего и 21-летнего жителей столицы, которые вместе с сообщниками незаконно обначили более двух миллионов рублей путем оформления банковских карт на физических лиц. В дальнейшем карты продавали злоумышленникам.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— При силовой поддержке бойцов Росгвардии по адресам проживания в столице задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 21-летний жители столицы. Также установлены еще трое соучастников, двое из которых отбывают наказание в учреждениях ФСИН за совершение других преступлений. Еще один соучастник установлен, но успел скрыться за пределы территории РФ, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Задержанным предъявили обвинение. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дело в отношении двоих подозреваемых выделили в отдельное производство.

Ранее суд в Москве рассмотрел дело финансового директора компании «Стройресурс», бухгалтера и индивидуального предпринимателя, которые обналичили 500 миллионов рублей. Они не признали вину. По данным следствия, фигуранты могли незаконно заработать более 49 миллионов рублей.