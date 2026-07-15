Прокуратура поставила вопрос о прекращении дела, заведенного из-за 168 рублей

Прокуратура Воронежской области направила в Следственный комитет России требование об устранении нарушений федерального законодательства, в котором поставила вопрос о прекращении уголовного дела самозанятой Елизаветы Пигуль. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства, который есть в распоряжении "РГ".

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История получила резонанс весной 2026 года. В июне 2024-го органы соцзащиты одобрили Пигуль социальный контракт на 350 тысяч рублей для открытия бьюти-кабинета. Предпринимательница утверждала, что не скрывала работу мастером по наращиванию ресниц, действовала по разъяснениям сотрудников соцзащиты, открыла кабинет и полностью выполнила условия соглашения. По ее версии, претензии первоначально были связаны с превышением допустимого дохода на 56 рублей в месяц, или на 168 рублей за три месяца.

В Следственном комитете ранее изложили другую версию. По данным ведомства, при оформлении помощи девушка якобы указала недостоверные сведения, а ее доход от оказания услуг и операций с ценными бумагами значительно превышал прожиточный минимум. Пигуль предъявили обвинение по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Сама она отрицала умысел на обман.

По итогам проверки прокуратура указала, что обвиняемая считала себя вправе получить государственную помощь и действовала исходя из своего понимания законодательства. Девушка обратилась в орган социальной защиты, который должен был проверить документы и принять решение о заключении социального контракта.

Как следует из ответа, заведомо ложных сведений Пигуль не предоставляла, а предусмотренные социальным контрактом задачи выполнила. При этом расследование пока не завершено. Уголовное дело передано во второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. Окончательную оценку доказательствам и квалификации действий фигурантки должны дать по результатам предварительного следствия.

Прокуратура также выявила нарушения уголовно-процессуального законодательства. Ведомство направляло требования и другие меры реагирования, которые были удовлетворены. Нарушения устранили, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее надзорное ведомство возвращало дело, после чего расследование возобновили. На ситуацию также обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин, поручивший представить доклад. Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев обращался в прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства дела и наличие умысла в действиях предпринимательницы.