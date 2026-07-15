Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в регионе РФ

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб региона в среду.

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В сообщении уточняется, что в результате атаки дронов ВСУ в городе Шебекино по спецтехнике ранен мужчина, который получил тяжелые осколочные ранения лица, брюшной полости и ног, его доставили в ЦРБ.

В селе Максимовка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал машину, у мужчины диагностировали осколочные ранения голени и доставили в больницу.