Пенсионер, растерзанный медведем в Магадане, прятался от жены в заброшенном доме

Тело мужчины с рваными ранами, укусами и открытой черепно-мозговой травмой нашли на окраине поселка Ола. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

62-летний пенсионер перестал выходить на связь с родными пять дней назад. По предварительным данным, после ссоры с женой он уехал на окраину поселка в заброшенный дом, где на него и напал медведь.

На месте происшествия также найдены следы хищника. Местные власти рассматривают вопрос о поиске и обезвреживании зверя.

До этого в Алданском районе Якутии медведь почти сутки терроризировал жителей села, хищник ворвался в несколько домов и устроил погром. Семье с маленьким ребенком пришлось спасаться от зверя на крыше дома.