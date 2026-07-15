Суд рассмотрит дело о хищении 10 миллионов у жителя подмосковного Пушкина

Пушкинский городской суд рассмотрит дело уроженца Татарстана, который вместе с соучастниками похитил более 10 миллионов рублей у мужчины.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Соучастников преступления уже приговорили к тюремным срокам. По данным следствия, обвиняемый обналичил похищенные деньги, которые злоумышленники затем распределили между собой. Уроженец Татарстана скрылся за границу. Его задержали в Казахстане в феврале этого года, после чего экстрадировали на родину.

Ранее в Красногорске осудили мужчину за помощь аферистам в обмане девочки. Она передала курьеру драгоценности на пять миллионов рублей. Злоумышленник сдал украшения в ломбард, а полученные деньги перевел кураторам. Подозреваемого приговорили к двум годам колонии условно.