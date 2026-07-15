Жителя Королева, арендовавшего квартиру для выращивания конопли, задержали

Житель Королева арендовал квартиру неподалеку от своего места жительства для того, чтобы выращивать коноплю. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По предварительным данным, злоумышленник арендовал недалеко от своего места жительства квартиру для культивирования конопли. В одной из комнат он оборудовал гроубокс с вентиляцией и дополнительным освещением. Там же мужчина высадил в грунт семена высокопсихотропного сорта каннабиса, приобретенные в теневом сегменте интернета, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики нашли в квартире четыре куста конопли, свыше трех килограммов ферментированных листьев, почти полкилограмма марихуаны, а также пакеты для фасовки наркотиков и другое оборудование. Мужчина признался, что выращивал каннабис для личного употребления. Подозреваемого отправили в СИЗО.

В конце мая осудили мужчину, который выращивал коноплю в подвалах домов в Подмосковье. Его приговорили к 1,5 года колонии условно. Злоумышленнник успел вырастить 275 кустов каннабиса.

До этого полицейские задержали жителя Химок за выращивание конопли в арендованных квартирах. Всего силовики обнаружили 145 кустов каннабиса. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.