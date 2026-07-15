Задержан избивший врача из-за отказа принять его жену без очереди россиянин

В Улан-Удэ следователи задержали мужчину, подозреваемого в нападении на гинеколога городской поликлиники № 1. Инцидент произошел непосредственно во время приема, когда врач осматривал беременную пациентку. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Республике Бурятия.

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По данным следствия, мужчина пришел в медицинское учреждение вместе с супругой. Пара ворвалась в кабинет гинеколога, несмотря на то что там находилась другая пациентка и продолжался осмотр. Посетители начали кричать, потребовали принять их без очереди и выдать необходимую им справку.

Врач попросил супругов не мешать приему и покинуть кабинет. Однако они не отреагировали на требование и повели себя агрессивно. Словесный конфликт перерос в рукоприкладство. В результате нападения гинеколог получил повреждения и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

После происшествия следственные органы возбудили уголовное дело. Мужчину разыскали и задержали. Его доставили на допрос, однако давать показания об обстоятельствах конфликта он отказался.

Следователи продолжают устанавливать полную картину произошедшего, в том числе последовательность действий каждого участника нападения. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.