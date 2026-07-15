Сорван теракт на одном из нефтяных предприятий России

В Югре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтяном предприятии в городе Нягани. Об этом пишет РИА Новости.

Преступление должен был совершить россиянин, который действовал по заданию Украины. В тайнике для мужчины было подготовлено самодельное взрывное устройство (СВУ) из взрывчатки иностранного производства массой 1,5 килограмма, электродетонатора и таймера-замедлителя.

ФСБ предотвратила теракт на стратегическом предприятии в Подмосковье

Мужчину задержали около тайника. В отношении него возбудили уголовное дело.