Тело пропавшей в феврале 8-летней девочки нашли в российском городе

Тело восьмилетней девочки, провалившейся под лёд в Новосибирске в феврале, нашли только сейчас. Его обнаружили ниже по течению Оби в районе дачного посёлка Кудряшовский. Об этом журналистам рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

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Трагедия произошла 13 февраля. Ребёнок находился без присмотра взрослых у реки в микрорайоне "Ясный берег" и, предположительно, провалился в полынью. Камеры наблюдения зафиксировали, что девочка шла по льду одна с надувной плюшкой. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Поиски начались сразу и не прекращались несколько недель. Спасатели обследовали акваторию Оби с помощью подводных аппаратов с камерами, сверлили лунки во льду, опускали эхолоты. Однако зимой обнаружить тело не удалось. К поискам подключались многочисленные добровольцы — и зимой, и летом.

"Девочку нашли буквально две недели назад. Нашли ниже по течению в районе Кудряшей на реке Обь", — сообщил Кудинов.

В Новосибирске девочка пропала после катания на ватрушке на берегу Оби

Сейчас следственные органы завершают необходимые процедуры.