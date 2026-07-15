Полицейскими центра столицы пресечена незаконная деятельность в сфере неправомерного оборота средств платежей

По имеющимся данным, злоумышленники в составе организованной группы обеспечили оформление банковских карт (электронных средств платежей) различных кредитно-финансовых учреждений на заведомо не соответствующие действительности анкетные данные физических лиц, которые в последующем реализовали за денежное вознаграждение в адрес иных лиц, осуществляющих противоправную деятельность. По расчетным счетам данных банковских карт был осуществлен неправомерный оборот средств платежей на общую сумму более 2 миллионов 270 тысяч рублей. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии по адресам проживания в столице задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 21-летний жители столицы. Также установлены еще трое соучастников, двое из которых отбывают наказание в учреждениях ФСИН за совершение других преступлений. Еще один соучастник установлен, но успел скрыться за пределы территории РФ. Следователем УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Двоим участникам группы предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время уголовное дело в отношении двоих фигурантов выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.