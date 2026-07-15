ФСБ разоблачила тайную схему пересылки золотых слитков из мусорки россиянина

В Благовещенске сотрудники ФСБ разоблачили тайную схему пересылки трех золотых слитков, найденных местным жителем в мусорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Амурской области.

Фигурант нашел коробку с золотыми слитками общей массой почти 4,3 килограмма в бытовом мусоре, в окрестностях эко-отеля «Золотой дракон» в феврале 2026 года. На тот их стоимость составила более 54,9 миллиона рублей. Все золото мужчина забрал себе и спрятал в подлокотник машины. Спустя несколько дней он решил отправить из в Новосибирск при помощи транспортной компании. Он собрал коробку с радиодеталями и спрятал слитки туда. Правоохранители обнаружили три золотых слитка при досмотре посылки в аэропорту Благовещенска.

Благовещенский районный суд признал россиянина виновным по части 4 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). На заседании свою вину он полностью признал и раскаялся. Он получил один год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что в Якутии пресекли нелегальный оборот шлихового золота на 58 миллионов рублей, добытого под видом геологоразведки.