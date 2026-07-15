Энергосистема Кубы вышла из строя в третий раз за неделю

Кубинская энергетическая система полностью вышла из строя в третий раз за последние семь дней, сообщила местная энергетическая компания.

Кубинская энергетическая система в третий раз за неделю оказалась полностью обесточенной, передает «Российская газета» со ссылкой на местную энергокомпанию.

Власти уже приступили к расследованию инцидента и устранению последствий.

«Произошло полное отключение энергетической системы», – говорится в заявлении предприятия.

В некоторых районах Гаваны зафиксированы перебои с подачей воды и газа. Кроме того, местные жители сталкиваются с отключениями сотовой связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля кубинская электросеть уже полностью отключалась. В апреле авария на теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса обесточила практически всю Гавану.

Тогда дефицит генерирующих мощностей приводил к масштабным перебоям со светом в разных регионах страны.