«Воспитывал» жестокостью: на Камчатке вынесли приговор отчиму

Петропавловск-Камчатский городской суд признал 34-летнего местного жителя виновным в истязании несовершеннолетнего пасынка и назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима.

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Как установил суд, с октября 2025 года по февраль 2026 года мужчина систематически избивал и унижал 10-летнего мальчика, объясняя свои действия «воспитанием». В одном из эпизодов он ударил ребенка о край ванны, после чего волок его по квартире, удерживая за руки и ноги.

Следы побоев заметила директор школы, которую посещал мальчик. Она сообщила о случившемся в правоохранительные органы, после чего ребенку провели медицинское обследование. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а также многочисленные синяки и кровоподтеки.

Суд признал мужчину виновным по статье об истязании несовершеннолетнего. Кроме лишения свободы, его обязали выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.