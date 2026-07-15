Новая серия взрывов прогремела в Иране

В иранских городах Бампур и Чабахар были слышны звуки нескольких взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранское информагентство Fars.

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По имеющимся данным, происхождение взрывов пока не установлено. Официальной информации о возможных причинах происшествий, пострадавших или разрушениях на данный момент не опубликовано.

Ранее иранские СМИ также сообщали о взрывах в городе Ахваз.

Сообщения поступают на фоне продолжающейся напряженности в регионе после серии взаимных ударов между США и Ираном. Ранее американская сторона заявляла, что ее действия связаны с обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе, тогда как Тегеран сообщал о закрытии пролива до прекращения вмешательства США в регионе.