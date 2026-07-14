Появилось видео тонущего грузового судна в Ормузском проливе

В районе Бендер-Аббаса в Ормузском проливе грузовое судно получило критические повреждения после удара со стороны КСИР. Видео гибели судна опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Во вторник, 14 июля, Международная морская организация (IMO) заявила о серии атак на торговое судоходство в районе Ормуза и предупредила о высокой опасности для экипажей.

На кадрах вдоль тонущего судна перемещается небольшой катер. Находящийся на нем оператор снимает балкер со стороны носа, затем со стороны борта.

На борту балкера отчетливо видна надпись LUNI, на рубке — Safety First (стандартная маркировка безопасности на морских судах).

По данным из открытых источников, на видео с высокой долей вероятности попал балкер LUNI, направлявшийся в порт Джебель-Али (ОАЭ). Сухогруз был построен в 1994 году, его длина составляла 185 метров, дедвейт 43,108 тонн.

14 июля он получил катастрофические повреждения корпуса и начал тонуть. Все члены экипажа были спасены и доставлены на берег.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил судовладельцев — безопасный проход через пролив возможен только по утвержденным Тегераном маршрутам.