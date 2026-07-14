В деле о теракте в Монако появился новый поворот: фигуранты упомянули Шария
Анастасия Березовская могла быть причастна к нападениям на скандально известного украинского блогера Шария, рассказали правоохранителям фигуранты дела об ее убийстве. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональные СМИ.
По данным портала, Шарий несколько раз жаловался, что на него и его семью покушались неизвестные злоумышленники. В частности, в октябре 2023 года он заявил, что в его дом в Испании кто-то бросил бутылки с зажигательной смесью.
В марте 2024 года блогер сообщил о попытке нескольких мужчин обстрелять его автомобиль из автомата с глушителем.
Подозреваемые — действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович — начали активно сотрудничать со следствием, отметили журналисты.
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В ходе допроса фигуранты заявили, что Березовская принимала участие не только в акции в Монако, в ходе которой получил травмы предприниматель Вадим Ермолаев, но и в других подобных преступлениях.
По их словам, женщина соглашалась участвовать в акциях, в том числе против Ермолаева и Шария, в связи с тем, что нуждалась в деньгах — хотела после завершения конфликта приобрести дом на Украине.