В деле о теракте в Монако появился новый поворот: фигуранты упомянули Шария

Анастасия Березовская могла быть причастна к нападениям на скандально известного украинского блогера Шария, рассказали правоохранителям фигуранты дела об ее убийстве. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональные СМИ.

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По данным портала, Шарий несколько раз жаловался, что на него и его семью покушались неизвестные злоумышленники. В частности, в октябре 2023 года он заявил, что в его дом в Испании кто-то бросил бутылки с зажигательной смесью.

В марте 2024 года блогер сообщил о попытке нескольких мужчин обстрелять его автомобиль из автомата с глушителем.

Подозреваемые — действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович — начали активно сотрудничать со следствием, отметили журналисты.

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В ходе допроса фигуранты заявили, что Березовская принимала участие не только в акции в Монако, в ходе которой получил травмы предприниматель Вадим Ермолаев, но и в других подобных преступлениях.

По их словам, женщина соглашалась участвовать в акциях, в том числе против Ермолаева и Шария, в связи с тем, что нуждалась в деньгах — хотела после завершения конфликта приобрести дом на Украине.