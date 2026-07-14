В Росавиации прокомментировали инцидент с выходом постороннего в эфир в районе Внуково

Несанкционированный выход постороннего лица в эфир на аварийной частоте в районе аэропорта Внуково не повлиял на безопасность полетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.

Ранее Telegram-канал "Авиаторщина" сообщил, что 8 июля неизвестные вмешались в радиообмен между диспетчерами и экипажами самолетов в районе аэропорта Внуково, передавая ложные команды на аварийной частоте.

"Случай с несанкционированным выходом постороннего лица в эфир на аварийной частоте не сказался на безопасности полетов и проанализирован специалистами Росавиации", - говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что материалы будут переданы в правоохранительные органы.