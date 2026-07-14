Раскрыта мотивация подозреваемой в покушении на Ермолаева украинки

Украинские СМИ рассказали, зачем подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анастасия Березовская согласилась на убийство. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации от подозреваемых в убийстве самой Березовской, та согласилась на покушение в Монако, чтобы заработать денег на собственный дом. Перед покушением Березовская несколько лет жила в Германии в статусе беженца, но хотела купить дом на Украине.

Отмечается, что показания подозреваемых в ключевых эпизодах совпадают.

"Украинская правда": подозреваемые в убийстве Березовской готовили покушение на Ермолаева

Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья Ермолаева. Главной подозреваемой в исполнении покушения стала 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Позже ее нашли мертвой в Киевской области. По подозрению в ее убийстве задержании сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемые в убийстве Березовской организовали и покушение на Ермолаева.