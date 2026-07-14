СК проверяет инцидент с провокационной съемкой у храма в Краснодаре

Следователи начали проверку по факту инцидента, произошедшего рядом с храмом Александра Невского в Краснодаре. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По данным следствия, двое молодых людей (19-летний и 23-летний) в ночное время сняли провокационное видео, на котором один из них сидит на шпагате на крышах двух автомобилей на фоне православного креста и здания храма.

Размещенный в соцсетях ролик, на котором горожанин сидит на шпагате на машинах в стиле героя боевиков Жан-Клода Ван Дамма, привлек внимание правоохранителей, они нашли и задержали участников съемки.

Один из задержанных рассказал на допросе, что ему был интересен красивый ракурс на видео, пояснили в пресс-службе.

«Мы ничего не хотели показать, извиняемся за свою глупость, больше такого не повторится»,— пообещал второй участник инцидента.

В СК отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В краевом ГУ МВД России уточнили, что скандальный ролик был снят на фоне Войскового собора князя Александра Невского на улице Постовой. Его участниками оказались местные жители.