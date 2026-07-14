Мошенники выманили у школьницы в Москве деньги и ключ от квартиры

В Москве телефонные мошенники вкрались в доверие к 14-летней девочке и обманом выманили у нее денежные средства и ключ от квартиры. Общий ущерб составил 1 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По данным следствия, школьница познакомилась в интернете с неизвестным и передала ему персональные данные. В дальнейшем ей позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее, что нужно срочно обезопасить семейные активы.

В СК уточнили, что девочка показала квартиру по видеосвязи, встретилась с курьером, передала ему 300 тыс. рублей. Затем оставила ключи около дома и отключила сигнализацию.

Соучастник жуликов без труда проник в квартиру, расположенную в доме на Соколово‑Мещерской улице, распилил сейф, похитил деньги, ювелирные украшения и золотые монеты.

Правоохранители задержали по горячим следам 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека, которые предположительно помогали аферистам в проведении акции.

Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса они полностью признали вину.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников службы доставки выманили у 16-летней москвички 2,6 млн рублей и ценности на сумму порядка 2,4 млн рублей.