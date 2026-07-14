В Татарстане гидроциклист врезался в понтонный пирс

Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело на гидроциклиста, который буксировал водный аттракцион с детьми и врезался в понтонный пирс, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Татарстану.

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"В отношении 57-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в акватории реки Карамалка Камско-Устьинского района подозреваемый, управляя гидроциклом, буксировал водный аттракцион, в котором находились его знакомый и трое детей. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в понтонный пирс. В результате двое малолетних пассажиров получили травмы.