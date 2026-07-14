Готовившие подрыв российского поезда диверсанты получили наказание

Двух жителей Запорожской области — Евгения Чухно и Павла Гортенко — приговорили к 20 и 15 годам колонии соответственно за содействие и участие в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным следствия, действовавшие в интересах Службы безопасности Украины (СБУ) агенты в марте 2022 года завербовали Чухно и убедили его вступить в подконтрольное им сообщество. Он согласился сотрудничать и завербовал своего знакомого Гортенко.

Вместе они стали готовить диверсию — по заданию кураторов собирались пустить под откос военный эшелон, заложив под бетонные шпалы мины, чтобы в момент прохождения поезда из-за давления произошел взрыв, и состав сошел бы с рельс. Чухно и Гортенко забрали боезапасы из тайника и сделали все, как надо, но диверсия не удалась — железнодорожные пути не эксплуатировались, и поезд так и не пришел.

Ранее сообщалось, что в Татарстане осудят трех молодых людей за теракт на железной дороге.