У берегов страны в Юго-Восточной Азии произошло сильное землетрясение

У берегов страны в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение
Европейский-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает, что у побережья острова Минданао на юге Филиппин зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2.
Соответствующая информация приводится на официальном сайте EMSC.
Данные центра свидетельствуют, что катаклизм произошел в 18:49 по московскому времени в 87 километрах к югу от города Хенераль-Сантос с населением в 679 тысяч человек.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 68 километров. О пострадавших и разрушениях в результате катаклизма не сообщается.