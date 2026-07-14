У берегов страны в Юго-Восточной Азии произошло сильное землетрясение

Европейский-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает, что у побережья острова Минданао на юге Филиппин зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2.

Соответствующая информация приводится на официальном сайте EMSC.

Данные центра свидетельствуют, что катаклизм произошел в 18:49 по московскому времени в 87 километрах к югу от города Хенераль-Сантос с населением в 679 тысяч человек.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 68 километров. О пострадавших и разрушениях в результате катаклизма не сообщается.