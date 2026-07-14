Стало известно, чем завершились поиски пропавших в Карелии школьников

Спасательная операция в Карелии завершилась успехом, пропавшие школьники найдены живыми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Собеседница агентства уточнила, что детей — 11-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру — обнаружила полиция после отработки одной из версий, поступивших от поисковиков.

Журналисты отметили, что брат и сестра уже несколько раз сбегали из дома и состояли на учете в психоневрологическом диспансере .

По их данным, в этот раз школьники решили попробовать пешком добраться до Петрозаводска, расстояние до которого по трассе «Кола» составляет около 60 километров .

После того, как стало известно о пропаже детей, в регионе началась масштабная операция, к ней подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», полиция и прокуратура.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Свердловской области двое школьников, 10-летняя Вика и 12-летний Гриша, вместе с собаками отправились в лес и заблудились.

Поисковая операция длилась трое суток, детей обнаружили с помощью тепловизора, а позже вывели из леса. По словам поисковиков, выжить детям помогли собаки — они согревали их своим теплом, отгоняли диких животных.