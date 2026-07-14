Запорожская АЭС на час осталась без внешнего питания из-за непогоды

На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения из-за непогоды.

«Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций «Росатома», произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения, вызванное неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении станции.

Уточняется, что отключение продлилось около часа, станцию запитали от дизельных генераторов, которые отработали в штатном режиме, сообщили представители АЭС.

Сейчас энергоснабжение станции идёт по линии 330 кВ «Ферросплавная-1».

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Запорожская АЭС 21 раз переходила на автономное электроснабжение из-за атак ВСУ.