Смерч сорвал крыши и перевернул грузовик в российском регионе

В селе Турумбет в Башкирии смерч повредил дома, разрушил крыши, перевернул многотонный грузовик. Видео страшного, но завораживающе красивого природного явления опубликовал Telegram-канал «112».

Очевидцы отметили, что наблюдали, как к земле спускается огромный вихрь. Они добавили, что намереваются восстановить поврежденные здания.

Журналисты пояснили, что муниципалитет пока не прокомментировал инцидент и не представил информацию об ущербе и количестве пострадавших.

Ранее сообщалось, что в августе 2014 года в Башкирии был зафиксирован смерч категории F3 по шкале Фудзиты. Он прошел по северу республики, затронув шесть населенных пунктов Янаульского и соседних районов.

Погибли два человека, пострадали 76 жителей. Было полностью разрушено около 90 жилых домов, общее число поврежденных строений превысило 600 единиц.

После событий 2014 года в регионе фиксировались и менее разрушительные смерчи, например, в Чекмагушевском районе в 2015 году и в Салавате в 2016 году, которые обходились без серьезных последствий.