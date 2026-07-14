Нефтяной танкер Mombasa B подвергся нападению

Нефтяной танкер Mombasa B был атакован у берегов оманской провинции Мусандам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр морской безопасности султаната.

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Согласно имеющейся информации, в результате пострадали шесть членов экипажа. Им была оказана помощь со стороны находящихся рядом судов.

Кроме того, из-за атаки у танкера вышли из строя двигатели.

«Центр морской безопасности объявляет, что нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке, которая привела к выходу из строя его двигателей. Инцидент произошел в 8,5 морских милях от побережья провинции Мусандам. <...> Эвакуация экипажа из 21 человека, среди которых шестеро получили ранения различной степени тяжести, была осуществлена с помощью находившихся поблизости судов», — сообщили в центре.

Ранее снаряд упал на танкер у побережья Омана.