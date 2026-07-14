В Калининграде мужчину осудили на 20 лет за контрабанду 134 кг наркотиков
Суд в Калининграде приговорил мужчину, обвиняемого в контрабанде более 134 кг наркотиков, к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"К 20 годам лишения свободы осужден житель Калининграда, обвиняемый в контрабанде эфедрона, кокаина и других наркотиков массой более 134,6 кг", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что в 2022-2023 годах подсудимый организовал контрабанду наркотиков на территорию Калининградской области, сокрытых в локомотивах железнодорожных составов. Его преступления были вскрыты сотрудниками Калининградской областной таможни.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - добавили в прокуратуре.