Полиция задержала двух краснодарцев, снявших провокационный ролик на фоне собора

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Краснодара за публикацию "провокационного ролика", снятого на фоне собора. Об этом на странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщило Главное управление министерства внутренних дел России по городу. В заявлении уточняется, что под стражей оказались 19-летний и 23-летний молодые люди. "Действиям молодых людей будет дана комплексная правовая оценка. Проводится проверка", — подчеркнули в ведомстве. Как пишет Telegram-канал "Расстрига", задержанные уверяли полицейских, что не пытались никого оскорбить. По словам горожан, они решили снять ролик на фоне собора ради "красивого ракурса". 14 июля Telegram-канал "Многонационал" сообщил, что в Краснодаре двое мужчин на иномарках Mercedes-Benz заехали на территорию храма Александра Невского и сняли видео. На кадрах запечатлено, как один из молодых людей стоит между двумя машинами, поставив ноги в оконные рамы, и демонстрирует свои мускулы. Второй мужчина находится за кадром и спрашивает у приятеля: "Ты больной? Ты что творишь?". Также в ролике слышится смех.