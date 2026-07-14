В Петербурге задержали проникших на крышу Эрмитажа руферов

В Санкт-Петербурге задержали двух руферов, проникших на крышу Эрмитажа. Об этом сообщило ГУ Росгвардии по городу и области.

Проникшие на крышу Зимнего дворца были задержаны сотрудниками Росгвардии и службы безопасности музея. Один из задержанных был доставлен в 78-й отдел полиции. Второй из-за жалоб на плохое самочувствие был направлен прибывшей на место скорой помощью в городскую больницу, говорится в сообщении.

Уточняется, что сигнал о проникновении поступил в дежурную часть Росгвардии от сотрудника службы безопасности Государственного Эрмитажа. Охрана музея на возможных путях спуска нарушителей незамедлительно выставила дополнительные посты.