Убившая своего ребенка петербурженка сумела избежать тюрьмы

В Северной столице вынесено решение по делу женщины, лишившей жизни собственного новорожденного сына. Слушания проходили в суде, информация о которых появилась в объединенной пресс-службе городской судебной системы.

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Установлено, что мать поместила грудного ребенка в емкость с водой и удерживала его там до наступления смерти. Мальчик захлебнулся и скончался на месте. Следствие квалифицировало произошедшее как убийство.

Однако суд, изучив материалы и заключения экспертов, пришел к выводу, что женщина не отдавала отчета своим действиям. Уголовное преследование в отношении нее прекращено. Фигурантку направили на принудительную терапию в специализированную клинику, оказывающую психиатрическую помощь.