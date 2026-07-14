Паводок накрыл Свердловскую область: режим ЧС действует в шести регионах

В Свердловской области свыше 500 домов затопило из-за сильного паводка. Режим ЧС действует в Екатеринбурге, Первоуральске, Староуткинске, Горноуральском и Кувшинском муниципальных округах, Нижнесергинском районе, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, паводок затронул и другие регионы — в 23 муниципалитетах введён режим повышенной готовности.

В частности, в Талицком округе в воде оказались 93 жилых строения, сложная ситуация наблюдается в Ирбите, где из берегов вышла река Ница.

По состоянию на 17:00 мск, подтоплено 1252 участка, ограничено сообщение с 21 населённым пунктом, в которых проживает почти 1700 человек, в том числе 384 ребёнка.

Журналисты отметили, что нынешнее наводнение стало одним из крупнейших за последние годы, вместе с тем, макрорегион неоднократно сталкивался с масштабными паводками.

Так, в 2007-2008 годах весенние паводки привели к подтоплению десятков населённых пунктов. В результате пострадала дорожная инфраструктура, были повреждены мосты.

В 2010 году после обильных дождей и быстрого таяния снега уровень воды резко поднялся сразу на нескольких реках. Подтопления затронули Ирбитский, Туринский и Тавдинский районы.

В 2016 году паводок затронул северо-восток области. Вода подтопила сотни приусадебных участков, были повреждены мосты и дороги, несколько населённых пунктов оказались временно отрезаны от транспортного сообщения.

В 2024 году наиболее сложная ситуация наблюдалась в бассейнах рек Ница, Тура, Пышма и Тавда — вода затопила дома, приусадебные участки и дороги, в ряде муниципалитетов вводились режимы повышенной готовности.