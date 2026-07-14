Пассажир, которого засосало в разбитое окно самолета, трижды терял сознание

Светлана Гркович, супруга пассажира самолета авиакомпании Ryanair Любиши Каровича, которого по плечи засосало в разбитое окно воздушного судна, во вторник, 14 июля, рассказала, что мужчина в течение двух минут находился «снаружи по грудь» и три раза терял сознание.

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— Я сразу среагировала и схватила его за ноги. Я подумала: «Если погибнем — то вместе», — отметила женщина в беседе с телеканалом BBC.

С помощью еще двух пассажиров Гркович удалось втащить мужа обратно в салон. Женщина выразила мнение, что от двигателя самолета оторвалась деталь, которая разбила окно рядом с ее мужем и вызвала разгерметизацию салона. Другие пассажиры рассказали, что слышали звук, похожий на взрыв.

При этом Карович не отстегнул ремень безопасности, что помогло другим пассажирам удержать его, пока его голова и плечи находились снаружи самолета.

О случившемся стало известно 10 июля. На высоте около шести тысяч метров в самолете резко раздался хлопок, после чего один из иллюминаторов треснул. По словам очевидцев, голова и плечи Любиши Каровича, который сидел рядом с окном, оказались снаружи лайнера. Командир воздушного судна, которое следовало в немецкий Мемминген, принял решение немедленно развернуть лайнер и вернуться в греческие Салоники.