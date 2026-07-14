Прокурор запросил до 30 лет колонии для пяти фигурантов дела о захвате СИЗО

В Южном окружном военном суде продолжаются прения сторон по громкому делу о захвате заложников в ростовском следственном изоляторе, произошедшем в 2024 году. Государственное обвинение озвучило свои требования по наказанию для пятерых подсудимых, оставшихся в живых после штурма. Прокурор запросил для них длительные сроки лишения свободы — от 28 до 30 лет. Как передают СМИ из зала суда, защита готовит свои ответные выступления.

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Согласно позиции обвинения, максимальное наказание — 30 лет колонии строгого режима — должно быть назначено троим фигурантам: Даниилу Камневу, Малику Гандалоеву и Адаму Кодзоеву. Для Рамзана Албекова и Магомеда Алханова прокурор попросил по 28 лет лишения свободы. Все они обвиняются в участии в организации побега и захвате заложников.

Напомним, что изначально подготовку к побегу вели десять заключённых. Однако пятеро из них были ликвидированы в ходе штурма изолятора силами спецподразделений. Оставшиеся пять человек предстали перед судом и теперь ожидают вердикта. Их действия квалифицированы как особо тяжкие преступления против общественной безопасности и порядка управления.

Инцидент в ростовском СИЗО вызвал широкий общественный резонанс и привлёк внимание федеральных властей. В ходе следствия было установлено, что арестанты тщательно планировали побег, используя подручные средства и координацию действий. Благодаря оперативному вмешательству правоохранительных органов удалось предотвратить более тяжкие последствия и освободить захваченных заложников.